Davina McCall: “Le donne sopra i cinquant’anni si godono ancora gli orgasmi e si divertono come non mai” (Di domenica 6 settembre 2020) “Alle donne sopra i cinquanta piace ancora l’orgasmo”. Ne è convinta la conduttrice televisiva americana Davina McCall che a 52 anni sta vivendo una nuova giovinezza. Ha divorziato dal marito Matthew Robertson dopo 17 anni di matrimonio e ora frequenta Michael Douglas (no, non il celebre attore ma un omonimo), e in un’intervista a “Women’s Health” ha confidato che si sente sexy, le piacciono gli orgasmi e ha rifatto il piercing al capezzolo. “Non sto bene nuda come quando avevo vent’anni, ma mi sento meglio. Questa è la differenza – ha spiegato la conduttrice -. Le donne sopra i 50 anni si sentono sexy, si vestono in modo sexy e indossano biancheria intima ... Leggi su ilfattoquotidiano

unaresistencia : RT @_DAGOSPIA_: 'ALLE DONNE SOPRA I CINQUANTA PIACE ANCORA L’ORGASMO' – LA PRESENTATRICE DAVINA MCCALL SFANCULA... - jabbaTM : 'ALLE DONNE SOPRA I CINQUANTA PIACE ANCORA L’ORGASMO' – LA PRESENTATRICE DAVINA MCCALL SFANCULA. - ufogufo : RT @_DAGOSPIA_: 'ALLE DONNE SOPRA I CINQUANTA PIACE ANCORA L’ORGASMO' – LA PRESENTATRICE DAVINA MCCALL SFANCULA... - _DAGOSPIA_ : 'ALLE DONNE SOPRA I CINQUANTA PIACE ANCORA L’ORGASMO' – LA PRESENTATRICE DAVINA MCCALL SFANCULA...… -

Ultime Notizie dalla rete : Davina McCall Davina McCall: “Le donne sopra i cinquant’anni si godono ancora gli orgasmi e si divertono come… Il Fatto Quotidiano