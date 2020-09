Coronavirus: Melbourne proroga il lockdown per due settimane (Di domenica 6 settembre 2020) ROMA, 06 SET - Il lockdown nella città australiana di Melbourne è stato prorogato per altre due settimane, a causa del numero ancora ritenuto consistente di nuovi casi di Covid-19. Lo riferisce la Bbc. Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

La Spagna ha superato ieri il mezzo milione di contagi da coronavirus, con 6.450 nuovi casi in un giorno. Preoccupa anche la Francia, che in 24 ore ha registrato 8.550 casi fino a quota 347.270. L'Ind ...

Coronavirus: Melbourne proroga il lockdown per due settimane

Il lockdown nella città australiana di Melbourne è stato prorogato per altre due settimane, a causa del numero ancora ritenuto consistente di nuovi casi di Covid-19. Lo riferisce la Bbc. Il premier de ...

