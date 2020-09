Come sta Flavio Briatore, le condizioni dell’imprenditore (Di domenica 6 settembre 2020) Quali sono le condizioni dell’imprenditore italiano? Il proprietario del Billionaire prosegue la quarantena a casa dell’amica Daniela Santanchè. Il suo è stato sicuramente il caso della fine di agosto. Flavio Briatore positivo al Covid, con tutte le vicende che hanno anticipato e sono seguite al ricovero del miliardario lombardo. A ingigantire la questione le parole dell’imprenditore che, dopo il decreto che a Ferragosto anticipava la chiusura delle discoteche, se l’era presa con il Governo per questa discussa decisione. Briatore aveva tentato di minimizzare il Covid, salvo poi risultare positivo al tampone e essere ricoverato al San Raffaele di Milano (ospedale pubblico, mentre Briatore è residente a Montecarlo). La fake news, lanciata dallo stesso ... Leggi su bloglive

