Bulli in spedizione punitiva uccidono 21enne | erano in 5 contro 1

Si chiamava Willy Monteiro Duarte il ragazzo ucciso questa notte dopo una rissa. I fatti sono accaduti intorno alle 2:30 – tra Sabato 5 e Domenica 6 Settembre – a Colleferro, nei pressi di Piazza Italia. Secondo una prima ricostruzione in 5 hanno picchiato a sangue il giovane di 21 anni Sembra che possa trattarsi di una … L'articolo

Colleferro. Bulli di Artena in spedizione punitiva uccidono a botte un 20enne di Paliano. Probabilmente avevano anche sbagliato obiettivo Cronache Cittadine Tragedia a Colleferro: spedizione punitiva, uccidono a botte un 20enne

Sembra che possa trattarsi di una sorta di “spedizione punitiva” peraltro destinata ad un altro soggetto. Ad indagare sono i militari del Nucleo Radiomobile e della Stazione Carabinieri di Colleferro.

