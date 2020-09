Beatrice Valli, dopo il red carpet a Venezia 77 la brutta sorpresa: “Hanno rubato tutto quello che avevamo” (Di domenica 6 settembre 2020) brutta sorpresa per Beatrice Valli dopo il red carpet alla Mostra del Cinema di Venezia. L’ex protagonista di Uomini e Donne è stata vittima di un furto. Evidentemente sono stati proprio i preziosi gioielli e gli abiti da lei sfoggiati sul tappeto rosso ad attirare l’attenzione dei ladri. È stata lei stessa a raccontare l’accaduto nelle sue Instagram Story, spiegando che i malviventi si sono portati via anche le cose del compagno Marco Fantini, un bottino dal valore considerevole. “Sono venuti a rubare tutto ciò che avevamo“, ha detto Beatrice Valli spiegando che i delinquenti hanno distrutto la loro stanza per cercare le cose da rubare. L'articolo ... Leggi su ilfattoquotidiano

