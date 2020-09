Azzolina: «Scuola non è posto fatato, non c’è rischio zero. Salvini? Che credibilità ha?» (Di domenica 6 settembre 2020) Continua lo scontro a distanza tra la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina e il leader della Lega Matteo Salvini. La politica grillina si dice pronta ad avere un confronto in tv col segretario del Carroccio, che non perde l’occasione per attaccarla sull’imminente riapertura degli istituti. «La Azzolina è il ministro più incapace che la Scuola italiana ricordi negli ultimi decenni», ha detto recentemente l’ex ministro dell’Interno alla trasmissione “Fatti e Misfatti”. «I numeri che circolavano, come se 300mila docenti si rifiutassero di entrare a Scuola, non corrispondono al vero», ha dichiarato l’Azzolina, replicando al leghista. «Non ho capito quale sia la credibilità di ... Leggi su urbanpost

