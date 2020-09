Agguato nella notte, un morto e sette feriti: esclusa ipotesi terrorismo (Di domenica 6 settembre 2020) Ben sette i feriti, non se ne conosce l’entità, una persona è invece, già morta. Tutto a causa di una rissa notturna e di un’arma da taglio Polizia di Birmingham (Fonte foto: Getty Images)Non si conosce ancora l’esatto movente, dei fatti che hanno scosso ieri notte, la tranquilla città di Birmingham, situata nel West Midlands, al centro della Gran Bretagna. Diversi accoltellamenti in più punti della città, hanno portato alla morte di un uomo e ad altri sette feriti. Dominic Raab, il numero due del Governo inglese, ha commentato stamani affermando di non avere alcuna informazione su una possibile cellula terroristica, che possa aver agito quindi per conto di terzi. La polizia indaga sui moventi di quelle che sembrano essere ... Leggi su chenews

Si indaga sull’omicidio di Marco Di Flora, il 35enne di Pianura ucciso ieri sera a Pozzuoli. Rimane ancora avvolta dal mistero la morte del pregiudicato avvenuta ieri sera in via Licola Cuma. Le inda ...

RACALE (Lecce) – Il 2 aprile dello scorso anno allertò i carabinieri per raccontare di essere stato vittima di un agguato. Ferito di striscio da un colpo d’arma da fuoco all’altezza del petto riferì a ...

