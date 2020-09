Venezia77, Nicchiarelli: “Miss Marx non è un film femminista, parla di conflitti umani” (Di sabato 5 settembre 2020) VENEZIA – Susanna Nicchiarelli torna alla Mostra del Cinema di Venezia, dopo l’esordio con ‘Cosmonauta’ e il piu’ recente ‘Nico, 1988’ (Miglior film della sezione Orizzonti) con il biopic ‘MissMarx‘, che racconta la vita della figlia piu’ giovane di Karl Marx. “Non lo definirei un film femminista, parla di conflitto umano tra la parte razionale ed emotiva”, ha dichiarato la regista oggi al Lido durante la conferenza stampa di presentazione della pellicola, uno dei quattro film italiani in Concorso.“Sicuramente Eleonor Marx e’ importante nella storia anche per il suo femminismo. Lei per prima ha usato il pensiero del padre, il socialismo, anche per articolare il suo discorso femminista. E’ la prima a parlare di femminismo anche in termini economici e sociali, a parlare di uguaglianza e sfruttamento anche rispetto al rapporto uomo-donna. Sicuramente e’ un’innovatrice, ma non e’ solo questo. Lei lottava per i diritti dei piu’ deboli, per delle istanze piu’ generali, per tutti gli sfruttati della societa’.Partecipo’ alle lotte operaie e si batte’ per l’abolizione del lavoro minorile”. Nel film Nicchiarelli racconta la contradditorieta’ di una donna forte nelle sue battaglie, ma fragile nei sentimenti, intrappolata in una relazione tossica dalla quale non riesce a uscire. Leggi su dire

