Us Open 2020, Tsitsipas dopo la sconfitta: “Non mi era mai capitato niente di simile in carriera” (Di sabato 5 settembre 2020) In seguito alla sconfitta nel terzo turno degli Us Open 2020 contro Borna Coric, in un match thriller durato 4 ore e 38 minuti, Stefanos Tsitsipas ha affidato i suoi pensieri a Twitter, dove ha commentato a caldo quanto accaduto sul campo. “Si tratta probabilmente della cosa più triste e allo stesso tempo più divertente che mi sia mai capitata in carriera” ha scritto il greco. Nei commenti gli utenti si sono schierati in due parti: da un lato coloro che sostengono Tsitsipas, asserendo che questa sconfitta gli servirà da lezione, mentre dall’altro coloro che se la prendono con Stefanos per aver pubblicato questo tweet troppo velocemente, subito dopo la sconfitta, insinuando persino che abbia pensato a cosa scrivere ... Leggi su sportface

Open_gol : «Tutti i comunisti dovrebbero essere marchiati a fuoco come gli ebrei. Meglio il Coronavirus. Viva l’Italia, viva i… - Open_gol : La Lega cerca sostenitori al processo Open Arms e propone i voli low cost per seguire Matteo Salvini a Catania - Open_gol : «È grandioso non vedere più quelle enormi navi da crociera», dice l’attrice nel discorso di ringraziamento. Ma la f… - MarioRo22315926 : RT @Open_gol: Ora sono in corso le analisi sulle acque, l'habitat preferito da questo batterio - sportface2016 : #UsOpen, le parole di Stefanos #Tsitsipas dopo la bruciante sconfitta contro Borna #Coric -