Scuola, Vincenzo De Luca: “Aprire così è irresponsabile, proroga a dopo le elezioni” (Di sabato 5 settembre 2020) Il governatore campano Vincenzo De Luca annuncia di fatto lo slittamento del ritorno in classe in Campania: “Pronto un piano tamponi straordinario”. “Per quanto riguarda la Campania, lunedì decideremo che si proroga l’apertura dell’anno scolastico a dopo le elezioni, perché in queste condizioni è assolutamente irresponsabile aprire l’anno”. Lo ha detto il presidente della Regione … Leggi su 2anews

