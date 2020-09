Riapertura degli stadi, per premier Conte è inopportuna (Di sabato 5 settembre 2020) Poche chance di rivedere i tifosi sugli spalti alla ripresa dei vari campionati. Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte è intervenuto alla festa del 'Fatto Quotidiano' toccando anche il tema del ritorno degli spettatori negli impianti sportivi. Netta la posizione di chiusura del premier: "Nello stadio l'assembramento è inevitabile, dentro, come entrando e in uscita: l'apertura la trovo inopportuna". Sulle preoccupazioni per la gestione della pandemia di Covid-19 nei prossimi mesi Conte ha voluto lanciare un messaggio di speranza: "Per l' autunno sono fiducioso: penso a misure circostanziate". Sull'aumento dei nuovi casi di coronavirus: "Scopriamo più contagiati in rapporto a un più alto numero di persone che fanno il test, la cosa è fisiologica. Ci ... Leggi su itasportpress

Parole dure, che escludono almeno per il momento la possibilità di ottenere un parere positivo per la riapertura parziale degli stadi.

