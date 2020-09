Remo Rapino vince il Premio Campiello (Di sabato 5 settembre 2020) 2020 con il libro ‘Vita,morte e miracoli di Bonfiglio Liborio’. ROMA – 2020. Lo scrittore ha ricevuto il riconoscimento grazie al suo libro Vita, morte e miracoli di Bonifiglio Liborio. Sono 92 i voti ottenuti sui 264 arrivati dalla Giuria Popolare di Trecento Lettori Anonimi. Un successo netto visto che il secondo, Sandro Frizziero, ha ottenuto 58 voti per il suo Sommersione. Sul podio Ade Zeno con L’incanto del pesce luna 44 voti. Quarto posto per un sorprendente Francesco Guccini. Il cantautore ha ottenuto 39 voti con il suo Trallumescuro. Ballata per un paese al tramonto. Quinta Patrizia Cavalli con il suo Con passi giapponesi che ha ottenuto 31 voti. Remo Rapino: “Una bella soddisfazione” Dopo la vittoria Remo Rapino ha lasciato una breve dichiarazioni ai ... Leggi su newsmondo

RaiCultura : Vince la 58ª edizione del Premio Campiello... Remo Rapino con 'Vita, morte e miracoli di Bonfiglio Liborio'… - comunevenezia : #PremioCampiello2020 | Per la prima volta la cerimonia finale del @PremioCampiello in piazza San Marco ?? Vince Re… - EricDelerue : RT @minimumfax: Remo Rapino ha vinto il @PremioCampiello 2020: viva Liborio! #PremioCampiello2020 - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Remo Rapino ha vinto il premio #Campiello con 92 voti #ANSA - LaStampa : Venezia, il “cocciamatte” di Remo Rapino fa suo il Campiello in mascherina -