Referendum | Di Maio | «Con il sì la politica taglia i propri privilegi» E rilancia un altro taglio | quello degli stipendi dei parlamentari

«Negli anni la politica ha spesso tagliato i diritti dei cittadini: la sanità, la scuola, i trasporti, l'assistenza alle fasce più deboli. Ma non ha mai pensato di tagliarsi autonomamente i propri privilegi, di rivedere le spese interne, di riallineare i propri numeri a quelli degli altri Paesi Ue». Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio torna a sostenere il "sì" al Referendum sul taglio dei parlamentari, con un lungo post su Facebook, a due settimane dalle urne. «Oggi – scrive Di Maio – spendiamo 300mila euro al giorno in più degli altri Stati europei per mantenere 345

