Recensione The Duke: il sessantenne che rubò un Goya per non pagare il canone TV (Di sabato 5 settembre 2020) Fuori concorso a Venezia 77 è stata presentata l’ultima commedia di Roger Michell, regista di Notting Hill, con Helen Mirren e Jim Broadbent. Ecco la nostra Recensione di The Duke TITOLO ORIGINALE: The Duke. GENERE: commedia. NAZIONE: Gran Bretagna. REGIA: Roger Michell. CAST: Jim Broadbent, Helen Mirren. DURATA: 96 min. PRESENTATO: 4/09/2020 Roger Michell, il regista di The Duke, è noto al grande pubblico per aver firmato una delle commedie romantiche più famose di sempre: Notting Hill. Torna dietro la macchina da presa per dirigere una commedia irriverente e molto divertente che difficilmente potrebbe piacervi se non apprezzate massicce dosi di “english humor”. La trama Recensione The Duke Ispirato ad una storia vera, nel 1961 un uomo ... Leggi su tuttotek

VivekSrkian33 : RT @CinemApp_Cinema: The Disciple, un'opera ambiziosa che sa essere una coraggiosa autoanalisi. In concorso a #Venezia77 ???? https://t.c… - tuttoteKit : Recensione The Duke: il sessantenne che rubò un Goya per non pagare il canone TV #HelenMirren #JimBroadbent… - badtasteit : #TheTwilightZone (seconda stagione): la recensione - LongTakeIt : Il film di Michell si ispira alla vera storia di Kempton Bunton, sessantenne che rubò un ritratto di Goya. L'opera,… - cinefilosit : The Duke, recensione del film di Roger Michell #ILOveCinefilos -