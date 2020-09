Pericolo in mare, punto alla faccia da grossa medusa: grave un 22enne (Di sabato 5 settembre 2020) punto da una medusa al volto: grave un ragazzo di 22 anni. E’ quanto accaduto a Palombina, spiaggia di Ancona, sulla riviera adriatica. Ancona, punto al volto da una medusa: grave un 22enne Secondo quanto ricostruito, il giovane stava facendo un bagno e avrebbe immerso la testa in acqua quando una medusa di grosse dimensioni … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

