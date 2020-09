Orestis Karnezis: “A Meret serve tempo, Gattuso preferisce Ospina per un motivo” (Di sabato 5 settembre 2020) Orestis Karnezis, ex portiere del Napoli, da ieri ufficialmente del Lille, è intervenuto nel corso di “Si gonfia la rete” Orestis Karnezis, ex portiere del … L'articolo Orestis Karnezis: “A Meret serve tempo, Gattuso preferisce Ospina per un motivo” proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri

Karnezis: “Nella testa di Gattuso, Ospina è più pronto di Meret. Sokratis è fortissimo”

Orestis Karnezis è un nuovo giocatore del Lille. Oggi il greco è intervenuto ai microfoni di Radio Marte, durante la trasmissione Si gonfia la rete. Karnezis ha parlato della sua esperienza in maglia ...

Orestis Karnezis è un nuovo giocatore del Lille. Oggi il greco è intervenuto ai microfoni di Radio Marte, durante la trasmissione Si gonfia la rete. Karnezis ha parlato della sua esperienza in maglia ...