Non solo lo scambio Milik-Under: Napoli e Roma trattano anche altri due giocatori (Di sabato 5 settembre 2020) Stando a quanto scrive oggi il Correre dello Sport, i due club hanno iniziato a parlare anche degli azzurri Alex Meret e Nemanja Maksimovic

Ultime Notizie dalla rete : Non solo Non solo Billionaire: in Sardegna con Delphina la vacanza è 100% sostenibile e a km 0 Business Insider Italia Cernobbio, Mattarella: da Ue occasione unica per uscire da crisi, Italia non faccia debiti inutili

I fondi europei per la ripresa dopo la pandemia da Covid-19 sono «un’occasione unica» per i singoli Stati e per la stessa Unione, da non sprecare di fronte alle generazioni future. È il monito lanciat ...

Un solo Spid per Inps e ministero del lavoro

Un unico Spid per accedere all'Inps e al ministero del Lavoro. Come avevamo anticipato, dal 1° ottobre l'Inps non rilascerà più il Pin (vedi anche Pin Inps: stop dal 1° ottobre), il codice identificat ...

