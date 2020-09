Nations League: Portogallo show, Inghilterra col brivido. Bene anche Francia e Belgio (Di sabato 5 settembre 2020) Terza manche di Nations League, nessuna grossa sorpresa nelle sfide di oggi. Vittoria di misura, e di fatica, per l’Inghilterra che passa con l’Islanda in extremis: decide infatti un rigore di Sterling al 90’, mentre i padroni di casa recriminano per l’errore, sempre dal dischetto, di Bjarnason. Poker del Portogallo che, anche senza Ronaldo, manda k.o la Croazia. Vince di misura, con un gol del solito Mbappè la Francia sulla Svezia mentre il Belgio, anche grazie al gol di Mertens, ne rifila due alla Danimarca. Questi tutti i risultati di oggi: Gruppo 1 Islanda-Inghilterra 0-1 Danimarca-Belgio 0-2 Portogallo-Croazia 4-1 Svezia-Francia ... Leggi su alfredopedulla

