L’ex Manchester United Rafael attacca Sanchez: “Via dopo primo allenamento? Forse aveva visto un fantasma…” (Di sabato 5 settembre 2020) Hanno fatto molto discutere le parole di Alexis Sanchez sulla sua esperienza al Manchester United. L'ex attaccante Red Devils, nelle scorse ore, aveva raccontato i brutti momenti trascorsi con la maglia degli inglesi confidando di aver desiderato di andare via dopo appena un allenamento. Dichiarazioni che non sono andate giù ad un ex calciatore proprio del club di Manchester, l'esterno brasiliano Rafael. Come fa notare Sportbible, il brasiliano non ha fatto sconti al cileno con un commento social più che graffiante.Rafael: "Sanchez Forse aveva visto un fantasma"caption id="attachment 774461" align="alignnone" width="644" ... Leggi su itasportpress

ItaSportPress : L'ex Manchester United Rafael attacca Sanchez: 'Via dopo primo allenamento? Forse aveva visto un fantasma...' -… - sportli26181512 : Denizlispor, UFFICIALE: preso un ex Manchester City: Il ?Denizlispor ha chiuso l'arrivo dal Nottingham Forest...… - alessio_nic : #Inter, quella per #Darmian è una trattativa già iniziata lo scorso anno. L'ex Manchester vestirà nerazzurro non ap… - Pall_Gonfiato : L'ex #Inter e #Juve commenta le voci di mercato - Dalla_SerieA : Inter, è fatta per Kolarov. Il serbo lascia la Roma e va da Conte - -

Ultime Notizie dalla rete : L’ex Manchester Manchester United, Van de Beek come Kluivert: ha scelto il numero 34 in onore di Nouri Il Romanista