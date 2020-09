Le case farmaceutiche promettono: niente corsa sregolata al vaccino (Di sabato 5 settembre 2020) I big dell'industria si impegneranno a rispettare i più elevati standard scientifici ed etici Leggi su media.tio.ch

Sky Tg24

Le grandi case farmaceutiche impegnate nello sviluppo del vaccino contro il coronavirus si apprestano a impegnarsi pubblicamente a non chiedere l’approvazione dei governi fino a che non saranno certe ...Diverse grandi case farmaceutiche che sviluppano vaccini contro il Covid-19 hanno in programma di sottoscrivere un impegno pubblico a non chiedere l'approvazione del governo fino a quando i test non ...