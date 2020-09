La 'ndrangheta da Legnano a Malta: "Tornate con i soldi, altrimenti picchiate" (Di sabato 5 settembre 2020) Legnano, Milano,, 5 settembre 2020 - Una violenta spedizione punitiva per far capire all'imprenditore che «la 'ndrangheta esiste ancora» e va rispettata, dove la figlia del boss prende in mano la ... Leggi su ilgiorno

petergomezblog : #Ndrangheta in #Lombardia, 11 arresti decapitano la locale di #Legnano. Indagati funzionario Anas e due agenti mun… - fattoquotidiano : ‘Ndrangheta in Lombardia, 11 arresti decapitano la locale di Legnano. Indagati funzionario Anas e due agenti munic… - Triplete12 : RT @lorenz_frigerio: #Ndrangheta, il territorio di Malpensa da #LonatePozzolo a #Legnano da trent’anni in mano allo stesso clan, i Farao Ma… - Guglielmo_61 : RT @lorenz_frigerio: #Ndrangheta, il territorio di Malpensa da #LonatePozzolo a #Legnano da trent’anni in mano allo stesso clan, i Farao Ma… - gattolupus : RT @lorenz_frigerio: #Ndrangheta, il territorio di Malpensa da #LonatePozzolo a #Legnano da trent’anni in mano allo stesso clan, i Farao Ma… -