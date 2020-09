La gaffe di Conte sul numero dei morti di coronavirus (Di sabato 5 settembre 2020) coronavirus, sale l'indice di contagio: l'età media è 32 anni, aumentano i focolai 4 settembre 2020 Durante il suo intervento alla Festa del Fatto, intervistato da Peter Gomez e Antonio Padellaro, il ... Leggi su today

VittorioSgarbi : #scarsi #leccalecca #movimento5patacche In un Paese minimamente normale gente così verrebbe radiata per sempre dall… - infoitinterno : La gaffe di Conte sul numero dei morti di coronavirus - italialcentro : RT @matteo_1093: Conte, gaffe sul numero di morti per Coronavirus in Italia: “Sono 134-135mila”. Non conosce il numero di morti, dovrebbe g… - giovannella58 : RT @SoniaLaVera: Conte, gaffe sul numero di morti per Coronavirus in Italia: “Sono 134-135mila” - matteo_1093 : Conte, gaffe sul numero di morti per Coronavirus in Italia: “Sono 134-135mila”. Non conosce il numero di morti, dov… -

Ultime Notizie dalla rete : gaffe Conte Giuseppe Conte, gaffe sul coronavirus: "In Italia 135mila morti". E il Tg1 non rettifica Liberoquotidiano.it Giuseppe Conte, video gaffe su numero morti coronavirus/ Tg1 non lo corregge, anzi…

Il premier Giuseppe Conte però ha continuato imperterrito a citare il numero sbagliato. Prima lo ha diminuito («134mila…») e poi è tornato a insistere sui 135mila decessi. La cosa ancor più sorprenden ...

La gaffe di Conte sul numero dei morti di coronavirus

Durante il suo intervento alla Festa del Fatto, intervistato da Peter Gomez e Antonio Padellaro, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha detto che in Italia il coronavirus ha causato 135mila dec ...

Il premier Giuseppe Conte però ha continuato imperterrito a citare il numero sbagliato. Prima lo ha diminuito («134mila…») e poi è tornato a insistere sui 135mila decessi. La cosa ancor più sorprenden ...Durante il suo intervento alla Festa del Fatto, intervistato da Peter Gomez e Antonio Padellaro, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha detto che in Italia il coronavirus ha causato 135mila dec ...