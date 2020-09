Il Capitano Francesco Nicolò Pirronti lascia la Compagnia Carabinieri di Avellino (Di sabato 5 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Dopo quasi quattro anni il Capitano Francesco Nicolò Pirronti lascia la Compagnia Carabinieri di Avellino per andare a comandare il Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Roma. 32enne originario di Matera, laureato in Giurisprudenza, ha intrapreso la carriera militare nel 2007, frequentando i corsi regolari presso l’Accademia Militare di Modena e la Scuola di Ufficiali di Roma. Inizia il suo percorso professionale da Ufficiale nel 2012 quale Comandante di Plotone della 1a Compagnia Allievi Marescialli presso la Scuola di Velletri per essere poi trasferito nel 2014 a Barletta dove ha retto il comando del Nucleo Operativo e Radiomobile. Approdato in Irpinia ... Leggi su anteprima24

repubblica : Francesco @Totti: “Due settimane fa nella nostra agenzia abbiamo preso Mattia Almaviva, il ragazzo a cui consegnai… - irpiniatimes1 : AVELLINO, IL CAPITANO FRANCESCO NICOLÒ PIRRONTI TRASFERITO AL TPC DI ROMA - RadioOlbiaWeb : Adesso in onda Francesco De Gregori - I muscoli del capitano - francesco_colla : RT @emanuelapatti: Il capitano si è cagato addosso. -

Ultime Notizie dalla rete : Capitano Francesco Il capitano Francesco Nicolò Pirronti trasferito al TPC di Roma AvellinoToday Da Avellino a Roma, prestigioso incarico per il capitano Pirronti nella capitale

Dopo quasi quattro anni il capitano Francesco Nicolò Pirronti lascia la compagnia Carabinieri di Avellino per andare a comandare il Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Roma. 32enne originario di ...

Il like di Maradona che fa impazzire Totti: "Mortacci"

ROMA - Hanno avuto modo di giocare insieme in alcune esibizioni benefiche, ma la stima che lega Diego Armando Maradona e Francesco Totti va oltre il calcio. L'ex Pibe de Oro già da diversi anni ha inc ...

Dopo quasi quattro anni il capitano Francesco Nicolò Pirronti lascia la compagnia Carabinieri di Avellino per andare a comandare il Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Roma. 32enne originario di ...ROMA - Hanno avuto modo di giocare insieme in alcune esibizioni benefiche, ma la stima che lega Diego Armando Maradona e Francesco Totti va oltre il calcio. L'ex Pibe de Oro già da diversi anni ha inc ...