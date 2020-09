Festa del Fatto Quotidiano, rivedi l’incontro con il procuratore Roberto Scarpinato, Antonio Padellaro e Marco Lillo (Di sabato 5 settembre 2020) rivedi l’incontro integrale con Roberto Scarpinato, procuratore generale a Palermo, e Antonio Padellaro, autore de “La strage e il miracolo”, insieme a Marco Lillo. Tutti gli incontri della Festa sono trasmessi in diretta sul Fatto.it, su tvloft.it, sulla app di Loft e sulla pagina Facebook del Fatto Quotidiano L'articolo Festa del Fatto Quotidiano, rivedi l’incontro con il procuratore Roberto Scarpinato, Antonio Padellaro e Marco Lillo proviene da Il Fatto ... Leggi su ilfattoquotidiano

GiuseppeConteIT : Domani mattina sarò ospite alla festa annuale del Fatto Quotidiano per un’intervista con Peter Gomez e Antonio Pade… - ricpuglisi : Allora ho sentito bene: alla festa del @fattoquotidiano il presidente @GiuseppeConteIT parla di 135mila morti per… - GiuseppeConteIT : In diretta dalla Festa annuale del @fattoquotidiano: - Justpedrito : RT @jacopo_iacoboni: A una domanda su Trump o Biden, la risposta di Conte alla festa del Fatto è stata questa: 'Chiunque vinca alle elezion… - cleghio : RT @jacopo_iacoboni: Il presidente del Consiglio italiano non sa il numero dei morti di Covid in Italia. E, dopo la giusta correzione, ins… -

Ultime Notizie dalla rete : Festa del Festa de Il Fatto Quotidiano 2020, la seconda giornata di incontri: alle 21 l’evento con Marco Travaglio Il Fatto Quotidiano Gp Toscana Ferrari 1000: nuovi biglietti con prezzi al 50% in meno per il Mugello

Dopo i prezzi alle stelle finalmente i ribassi. Aveva fatto molto discutere il costo altissimo dei biglietti messi in vendita per il Gp Toscana-Ferrari 1000: dai 750 euro per il venerdì di prove liber ...

Boom di contagi a La Spezia, Toti accusa la Toscana. L'Asl replica: nessuna maxi-festa a Marina di Carrara

Nella città ligure 42 nuovi casi, la Regione sta per varare un'ordinanza che imporrà l'obbligo di indossare sempre la mascherina nel territorio comunale. L'Asl Toscana nord ovest: "I nostri sono conta ...

