DAYDREAMER, anticipazioni puntata in prima serata di lunedì 7 settembre (Di sabato 5 settembre 2020) anticipazioni puntata DAYDREAMER – Le Ali del Sogno di lunedì 7 settembre 2020 (prima serata):Leggi anche: UNA VITA, anticipazioni puntata di sabato 5 e martedì 8 settembre 2020Sanem crea un profumo speciale per Can, che ne rimane molto colpito. E perfino Ceyda resterà impressionata dal profumo di Can. In ufficio, una spia ha posizionato una telecamera nascosta nell’ufficio della Fikri Harica. Tutti i dipendenti sono agiutati. Deren si occupa di far installare un sistema di allarme e rimprovera Ferdi per la sua incompetenza. Dopo molte riflessioni, Sanem pensa che dietro la vicenda della telecamera nascosta ci possa essere Emre e decide di affrontarlo. Sanem minaccia Emre di raccontare tutto a Can. Lui ... Leggi su tvsoap

Notiziedi_it : Anticipazioni Daydreamer di sabato 5 settembre: Can e Sanem di nuovo vicini - infoitcultura : DayDreamer, anticipazioni sull'episodio del 5 settembre - infoitcultura : ‘Daydreamer – Le Ali del Sogno’, le anticipazioni di domani e della prima serata di lunedì 7 settembre - infoitcultura : DayDreamer, anticipazioni oggi 5 settembre: una nuova rivale per Sanem - infoitcultura : DayDreamer: anticipazioni 7 settembre (prima serata) e sabato prossimo -