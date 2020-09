Conte: volevo Draghi a capo Commissione Ue, mi disse era stanco (Di sabato 5 settembre 2020) L'articolo proviene da ILFOGLIETTONE.IT. Leggi su ilfogliettone

borghi_claudio : Eccerto, DRAGHI che aveva bisogno della raccomandazione di CONTE. Preparate la camicia di forza. Governo, Conte… - giuantvil : RT @borghi_claudio: Eccerto, DRAGHI che aveva bisogno della raccomandazione di CONTE. Preparate la camicia di forza. Governo, Conte su D… - Efisio31251859 : RT @borghi_claudio: Eccerto, DRAGHI che aveva bisogno della raccomandazione di CONTE. Preparate la camicia di forza. Governo, Conte su D… - Mariang15709842 : RT @borghi_claudio: Eccerto, DRAGHI che aveva bisogno della raccomandazione di CONTE. Preparate la camicia di forza. Governo, Conte su D… - mike9938 : RT @borghi_claudio: Eccerto, DRAGHI che aveva bisogno della raccomandazione di CONTE. Preparate la camicia di forza. Governo, Conte su D… -

Ultime Notizie dalla rete : Conte volevo

Cernobbio, 5 set. (Adnkronos) - Il premier Giuseppe Conte vuole perseguire "una riforma organica del sistema fiscale", che è tra le urgenze del Governo. "Sono decenni, circa 40 anni, che il sistema no ...Fare presto. Nel giorno in cui il presidente Sergio Mattarella - in collegamento con il forum di Cernobbio - chiede l'approvazione rapida del Recovery fund, il segretario Pd Nicola Zingaretti spiega l ...