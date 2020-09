Conte: "No ad un nuovo lockdown. Abbiamo un sistema di monitoraggio elevato" (Di sabato 5 settembre 2020) Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte esclude categoricamente la possibilità di un secondo lockdown e sembra fiducioso per i prossimi mesi di convivenza col COVID-19. La curva dei contagi è in lento e costante aumento, ma l'esperienza dei mesi precedenti si sta dimostrando utile nella gestione di questa nuova fase.Nel corso del suo intervento alla festa del Fatto Quotidiano, il premier ha dichiarato:Abbiamo un sistema di monitoraggio elevato e possiamo affrontare l'autunno con fiducia, senza un nuovo lockdown. Siamo nelle condizioni di attuare, se ce ne sarà bisogno, chiusure mirate e circostanziate.Conte ha sottolineato quello che stiamo vedendo in questi giorni: più tamponi si fanno, più ... Leggi su blogo

