Calciomercato, Romero per Gasperini. Allan va da Ancelotti (Di sabato 5 settembre 2020) Calciomercato, ufficiale il trasferimento di Romero all’Atalanta. Allan saluta il Napoli. MILANO – Ufficiale il trasferimento di Cristian Romero all’Atalanta. E’ il secondo colpo per la squadra di Gasperini che qualche ora prima aveva annunciato l’arrivo di Miranchuk a titolo definitivo. Il difensore ex Genoa, invece, arriva in prestito biennale. Un doppio acquisto importante per la Dea che nelle prossime settimane dovrà definire il sostituto di Castagne, passato al Leicester. Solo dopo dovrebbe avvenire la cessione di Reca al Crotone. Un’affare che sembra essere ormai definito in prestito con l’ufficialità attesa nel giro di qualche giorno. Allan all’Everton di Ancelotti Chi lascia l’Italia ... Leggi su newsmondo

MarcoBovicelli : #Atalanta, ecco #Romero: stamattina il prolungamento di contratto con la #Juventus (fino al 2025), pochi minuti fa… - DiMarzio : #Romero dalla @juventusfc all”@Atalanta_BC, scambio di documenti in corso @SkySport #calciomercato - DiMarzio : Ufficiale il passaggio di #Romero dalla #Juventus all'#Atalanta: tutti i dettagli dell'operazione - Cucciolina96251 : RT @H24Snap: #UFFICIALITÀ della giornata: ?#Allan all’#Everton a titolo definitivo ?#Romero all’ #Atalanta in prestito biennale con diritto… - violanews : L'ex obiettivo viola Romero è dell'Atalanta: 'Sono in un grande club. Gasperini è come Juric' -… -