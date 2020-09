Calciomercato Napoli, secondo Alfredo Pedullà Kalidou Koulibaly partirà per 70 milioni (Di sabato 5 settembre 2020) Kalidou Koulibaly è sempre più vicino al Manchester City. Ora il traguardo si avvicina, come scrive sul suo sito il giornalista di Sportitalia Alfredo Pedullà. “Nelle ultime ore i contatti con Ramadani si sono intensificati, l’offerta del Manchester City aumenterà e si avvicinerà alla base dei 68-70 milioni più bonus. Koulibaly sta attendendo serenamente, ma sa che il suo futuro è ormai scritto. Fino alla definizione resta sempre un margine di dubbio, si tratta di trattative importanti e per un cavillo può essere messo tutto in discussione, ma si sta lavorando per arrivare alla soluzione e la fiducia aumenta. De Laurentiis legittimamente chiedeva una cifra vicina agli 80 milioni, ma si ... Leggi su calciomercato.napoli

