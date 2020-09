Calciomercato Napoli, accordo vicino con la Roma per la cessione di Arkadiusz Milik (Di sabato 5 settembre 2020) Roma e Napoli si stanno avvicinando a piccoli passi alla chiusura di un affare che tiene banco da settimane. Secondo quanto riferito da Ciro Venerato della Rai a Kiss Kiss Napoli, emittente ufficiale del club azzurro, la distanza per Arkadiusz Milik si è ridotta ad un conguaglio di 10 milioni a fronte di una richiesta del Napoli di 15, da aggiungere a Cengiz Under. Da sbrogliare anche gli accordi con i singoli giocatori. La Roma ha fatto capire che in base al conguaglio risparmiato col Napoli proverà ad accontentare la richiesta economica di 4,5 mlioni di Euro all’anno. L’agente del polacco, che comunque ha dato l’ok all’operazione. 20/09/2020 BONUS ... Leggi su calciomercato.napoli

