Calcio: azzurri; Castrovilli lascia ritiro per tendinite (Di sabato 5 settembre 2020) ANSA, - FIRENZE, 05 SET - Dopo Federico Bernardeschi e Alessandro Bastoni anche Gaetano Castrovilli lascia il ritiro azzurro. Il centrocampista della Fiorentina, rimasto ieri in tribuna al Franchi per ...

(ANSA) - FIRENZE, 05 SET - Dopo Federico Bernardeschi e Alessandro Bastoni anche Gaetano Castrovilli lascia il ritiro azzurro. Il centrocampista della Fiorentina, rimasto ieri in tribuna al Franchi pe ...

L'Italia riparte con un pari

Italia e Bosnia hanno pareggiato 1-1 nella prima partita del gruppo 1 di Nations League giocata allo stadio Franchi di Firenze. Gli azzurri torneranno in campo lunedì sera ad Amsterdam contro l'Olanda ...

