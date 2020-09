Bugie sui campi rom, furia di Alemanno su Virginia Raggi: basta, la denuncio (Di sabato 5 settembre 2020) "Ho dato mandato ai miei legali di querelare Virginia Raggi per diffamazione". Ad annunciarlo è Gianni Alemanno, ex sindaco di Roma, che va al contrattacco. "Il Sindaco, parlando alla trasmissione 'In Onda' su La 7, ha detto il falso quando mi ha accusato di aver aperto, insieme a Berlusconi, i campi nomadi a Roma", ha dichiarato in una nota Gianni Alemanno, sindaco di Roma dal 2008 al 2013 alla guida di una coalizione di centrodestra. "È vero esattamente il contrario: nel 2008 quando ci siamo insediati in campidoglio la situazione su Roma era la seguente: i campi tollerati erano 15, gli autorizzati 7, i campi abusivi e micro insediamenti erano oltre 1200 e la popolazione nomade presente era stimata intorno ... Leggi su iltempo

civis_hyrule : RT @DAVIDPARENZO: +++l’ex sindaco di Roma @AlemannoTW annuncia querela nei confronti del sindaco Raggi dopo la sua intervista a @InOndaLa7… - giu_alessi : RT @DAVIDPARENZO: +++l’ex sindaco di Roma @AlemannoTW annuncia querela nei confronti del sindaco Raggi dopo la sua intervista a @InOndaLa7… - Profilo3Marco : RT @DAVIDPARENZO: +++l’ex sindaco di Roma @AlemannoTW annuncia querela nei confronti del sindaco Raggi dopo la sua intervista a @InOndaLa7… - mastrosimo : RT @DAVIDPARENZO: +++l’ex sindaco di Roma @AlemannoTW annuncia querela nei confronti del sindaco Raggi dopo la sua intervista a @InOndaLa7… - Sovranismo_2020 : RT @DAVIDPARENZO: +++l’ex sindaco di Roma @AlemannoTW annuncia querela nei confronti del sindaco Raggi dopo la sua intervista a @InOndaLa7… -

Ultime Notizie dalla rete : Bugie sui Bugie sui campi rom, furia di Alemanno su Virginia Raggi: basta, la denuncio Il Tempo Uccide due donne con calci e pugni e conserva i corpi nel freezer: la sentenza è durissima

Trascorrerà la vita in carcere l’uomo che tra il 2016 ed il 2018 ha ucciso due donne per poi nascondere i loro cadaveri nel congelatore di casa Ha ucciso riempiendole di pugni e calci due donne per po ...

U&D, Enzo Capo abbandona la trasmissione per tornare dalla sua ex. Il duro attacco di Pamela: "Che squallore"

La nuova stagione di “Uomini e Donne” ripartirà lunedì 7 settembre, su Canale 5. Tra vecchie e nuove conoscenze, chi ha animato lo studio del talk show dei sentimenti, almeno nella prima puntata, sono ...

Trascorrerà la vita in carcere l’uomo che tra il 2016 ed il 2018 ha ucciso due donne per poi nascondere i loro cadaveri nel congelatore di casa Ha ucciso riempiendole di pugni e calci due donne per po ...La nuova stagione di “Uomini e Donne” ripartirà lunedì 7 settembre, su Canale 5. Tra vecchie e nuove conoscenze, chi ha animato lo studio del talk show dei sentimenti, almeno nella prima puntata, sono ...