Bologna. Coca alle minori in cambio di sesso, arrestato ex candidato della Lega Luca Cavazza (Di sabato 5 settembre 2020) . L’uomo è ai domiciliari, in carcere anche un imprenditore, coinvolto un avvocato: sfruttamento della prostituzione minorile e cessione di droga. La madre di una 17enne fa denuncia per i video dei festini. Festini con minorenni a base di sesso e Cocaina. Sono pesantissime le accuse piovute sulla testa di otto insospettabili, tra cui un ex candidato della Lega alle ultime elezioni regionali, Luca Cavazza, da martedì ai domiciliari. Insieme ad altri sette professionisti è indagato, a vario titolo, per induzione e sfruttamento della prostituzione minorile, atti sessuali con minore, cessione di Cocaina aggravata dalla minore età ... Leggi su limemagazine.eu

