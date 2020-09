Berlusconi ricoverato, De Benedetti non dimentica “Il suo dolore è la mia goduria” (Di sabato 5 settembre 2020) Nel fare gli auguri a Berlusconi, Carlo De Benedetti definisce l’ex Premier un grande imbroglione, scatenando la reazione della figlia Marina e di tutta Forza Italia. Rivali nell’editoria e protagonisti di uno dei contenziosi giudiziari più famosi della storia del nostro paese, Carlo De Benedetti e Silvio Berlusconi non sembrano aver migliorato i loro … L'articolo Berlusconi ricoverato, De Benedetti non dimentica “Il suo dolore è la mia goduria” proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

stanzaselvaggia : Ora che Berlusconi è ricoverato, anche lui è preoccupato, guarda un po’. - Corriere : ?? Le tracce di una polmonite bilaterale allo stato precoce. Una carica virale tutt’altro che sottovalutabile, visto… - petergomezblog : Silvio #Berlusconi, “tracce di polmonite bilaterale”. Ricoverato a Milano all’ospedale San Raffaele “per un lieve a… - francotaratufo2 : clinicamente scomparso”, è stato smentito dal suo paziente più famoso: Silvio Berlusconi. Ci chiediamo come mai, il… - francotaratufo2 : Lo Zangrillo ammutolito: ora che Berlusconi è ricoverato, anche lui è preoccupato, guarda un po’.. Sembra il Corona… -