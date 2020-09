A Cernobbio con la sacca vuota (Di sabato 5 settembre 2020) Il tentativo di scaldare la platea di Cernobbio Giuseppe Conte lo fa a metà intervento. Nel salone di Villa d’Este che ospita il Forum Ambrosetti fino a quel momento va in scena la narrazione del Governo che ha saputo tenere in piedi il Paese resistendo a una crisi storica. I presenti accompagnano con sparuti applausi di rispetto, senza entusiasmo. E Conte dice: “Questa estate abbiamo lavorato”. L’attenzione si fa massima, anche perché non sono mancati gli imprenditori che hanno messo in dubbio l’operosità e la concretezza del Governo nelle ultime settimane. I venticinque minuti che seguono rivelano la precarietà del tentativo. Sul tavolo del Governo c’è una sacca ancora vuota. A partire dai 209 miliardi del Recovery Fund. Conte non dà mezzo dettaglio sui ... Leggi su huffingtonpost

