Zangrillo | Berlusconi ricoverato perché paziente a rischio | ma sta bene

Il professor Alberto Zangrillo fa il punto sulle condizioni di Silvio Berlusconi. Il presidente di Forza Italia è stato ricoverato al San Raffaele di Milano per alcune lievi complicazioni dovute alla positività al Covid-19. "Silvio Berlusconi è stato ricoverato perché è un paziente a rischio ma la situazione è tranquilla e confortante", ha chiarito subito il medico. "Dopo la positività al Covid - le parole di Zangrillo riportate da Tgcom24 -, ho ritenuto opportuno, in seguito a un blando coinvolgimento polmonare, un approfondimento diagnostico con il ricovero". Qualcosa non torna, però, perché Zangrillo aveva definito ...

