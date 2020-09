Viareggio, nel condominio crollano le scale: evacuate 6 famiglie (Di venerdì 4 settembre 2020) Un tonfo sordo e potente. Momenti di paura questa mattina in un palazzo di via Giuseppe Belluomini dove sono crollate le scale condominiali. Il cedimento della struttura ha interessato un complesso di ... Leggi su lanazione

Versilia protagonista assoluta martedì sera della prima puntata della nuova stagione di “Bruno Barbieri Quattro Hotel”, programma in onda su Sky Uno e condotto dall’omonimo noto ristoratore che vede d ...Paura questa mattina per la lesione strutturale della scala interna di una palazzina. Sul posto i pompieri con un'autoscala per evacuare i condomini VIAREGGIO — Intervento dei vigili del fuoco al quar ...