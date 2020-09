Venezia 77, Natalia Paragoni fa la diva in barca e saluta in fan (ma non c’è nessuno) – VIDEO (Di venerdì 4 settembre 2020) Anche Natalia Paragoni, fidanzata di Andrea Zelletta prossimo all’ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip 5, è arrivata alla Mostra del Cinema di Venezia 77. Con aria da perfetta diva, si è filmata mentre oltrepassa il canale e saluta. Peccato che non ci sia nessuno nei dintorni a ricambiare il gesto e il VIDEO abbia... L'articolo Venezia 77, Natalia Paragoni fa la diva in barca e saluta in fan (ma non c’è nessuno) – VIDEO proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

aslkpoqw9 : Sono ancora ferma al video di Natalia che saluta il nulla cosmico a Venezia e non riesco a superarlo. - blogtivvu : Venezia 77, Natalia Paragoni fa la diva in barca e saluta in fan (ma non c’è nessuno) ??? ? Ti raccontiamo tutto (VI… - blogtivvu : Venezia 77, Natalia Paragoni fa la diva in barca e saluta i fan ma attorno a lei non c'è nessuno, VIDEO e sfottò di… - sbetz10 : RT @scemografia: Natalia Paragoni che saluta i piccioni di Venezia #Venezia77 - SicbaldiLaura : NATALIA PARAGONI (Uomini&Donne) A VENEZIA CHE SALUTA IL NULLA COSMICO AAAAAAHH STO VOLANDO ALTISSIMO ?? ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Venezia Natalia TRASH ALERT! Natalia Paragoni arriva a Venezia e saluta i fan (ma non c'è nessuno) (VIDEO) Novella 2000 Stefano De Martino in barca con Fortuna, è lei la sua nuova fiamma?

Stefano De Martino in barca con Fortuna, mora dal fisico mozzafiato che sarebbe la sua nuova fiamma Si chiama Fortuna, è campana ed è bellissima la ragazza fotografata in barca al largo della penisola ...

Venezia e influencer, Natalia Paragoni gioca a fare la diva in barca tra i canali

Nel capitolo Venezia e influencer ci è finita anche Natalia Paragoni. La compagna di Andrea Zelletta, prossimo concorrente al Grande Fratello Vip, è arrivata a Venezia a bordo della caratteristica «la ...

Stefano De Martino in barca con Fortuna, mora dal fisico mozzafiato che sarebbe la sua nuova fiamma Si chiama Fortuna, è campana ed è bellissima la ragazza fotografata in barca al largo della penisola ...Nel capitolo Venezia e influencer ci è finita anche Natalia Paragoni. La compagna di Andrea Zelletta, prossimo concorrente al Grande Fratello Vip, è arrivata a Venezia a bordo della caratteristica «la ...