Tommasetti (Lega): “Nessun boom economico per Salerno, col Pd le tasse più alte d’Italia” (Di venerdì 4 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – “Per l’ennesima volta dall’inizio dell’emergenza Covid sentiamo De Luca parlare di un nuovo boom economico in arrivo. Lo spieghi ai salernitani che si ritrovano a pagare tasse tra le più alte nel Paese”. L’affondo arriva da Aurelio Tommasetti, capolista della Lega alle prossime regionali in Campania nella circoscrizione Salerno. “Le famiglie del capoluogo sono letteralmente vessate dal fisco, come hanno evidenziato gli studi più recenti. Ma la cosa preoccupante è che alla pressione fiscale non corrisponde un miglioramento dei servizi. Un altro regalo dell’ex sindaco, ora governatore, e del Partito democratico. Come Lega ... Leggi su anteprima24

Luigiantonio80 : RT @a_tommasetti: ?? 20 e 21 settembre 2020 ?? Elezione Regione Campania ?? Vota Lega ??? Scrivi TOMMASETTI - PonytaEle : RT @a_tommasetti: ?? 20 e 21 settembre 2020 ?? Elezione Regione Campania ?? Vota Lega ??? Scrivi TOMMASETTI - a_tommasetti : ?? 20 e 21 settembre 2020 ?? Elezione Regione Campania ?? Vota Lega ??? Scrivi TOMMASETTI -

Ultime Notizie dalla rete : Tommasetti Lega Elezioni Regionali in Campania: l’ex rettore Aurelio Tommasetti capolista della Lega – Salvini Premier L'Occhio di Salerno Tommasetti (Lega): "Solo chiacchiere di De Luca sui rifiuti a Battipaglia"

«Sui rifiuti il governo regionale della Campania ha fallito e i cittadini se ne ricorderanno». E’ il commento di Aurelio Tommasetti, capolista per la Lega in Campania alle prossime regionali nella cir ...

Viaggio nelle Regionali/5 - De Luca ha già vinto le elezioni. Grazie al Covid19

Le elezioni regionali in Campania potrebbero anche essere derubricate a una ‘non notizia’. Nessuno, infatti, immagina che il governatore uscente, Vincenzo De Luca, possa perdere la sfida per riconquis ...

«Sui rifiuti il governo regionale della Campania ha fallito e i cittadini se ne ricorderanno». E’ il commento di Aurelio Tommasetti, capolista per la Lega in Campania alle prossime regionali nella cir ...Le elezioni regionali in Campania potrebbero anche essere derubricate a una ‘non notizia’. Nessuno, infatti, immagina che il governatore uscente, Vincenzo De Luca, possa perdere la sfida per riconquis ...