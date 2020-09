TIM, 5G supera 4 gigabit al secondo: nuovo record europeo (Di venerdì 4 settembre 2020) (Teleborsa) – nuovo record europeo per TIM. L’operatore telefonico italiano è stato il primo in Europa a realizzare una connessione in grado di superare stabilmente la velocità di 4 gigabit al secondo in downlink su rete live 5G con frequenze millimetriche (mmWave) a 26 GigaHertz (GHz), acquisite nell’asta MiSE 5G. Il primato è stato conseguito a livello europeo da TIM, in collaborazione con Ericsson e Qualcomm Technologies, Inc., società controllata di Qualcomm Incorporated, supera il record dei 2 gigabit al secondo raggiunti lo scorso gennaio e va ad aggiungersi ai precedenti successi sulle onde millimetriche conseguiti nel 2017 a Torino con la prima ... Leggi su quifinanza

