Temptation Island 8 quando va in onda? Due date al ballottaggio e coppia sostituita (Di venerdì 4 settembre 2020) Le registrazioni di Temptation Island 8, nell’edizione condotta da Alessia Marcuzzi, procedono spedite dopo la prima battuta di arresto. Negli ultimi giorni infatti, il blog televisivo DavideMaggio.it aveva annunciato lo slittamento della messa in onda della prima puntata, anche se tutto sarebbe ancora da decidere. Al ballottaggio, come spiega TvBlog, due date: mercoledì 9 o... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

VaiColTamarrese : RT @giuliagups: Temptation Island, non avrai mai i miei mercoledì, MAAAAAAI. - Dimanu22 : RT @giuliagups: Temptation Island, non avrai mai i miei mercoledì, MAAAAAAI. - Teodora88625815 : RT @misslefroy: mediaset riesce a gestire temptation island, amici, uomini e donne, grande fratello in piena pandemia, ma la warner bros no… - joneybin : ma questo pensa di essere a temptation island - joesajoke : il senso delle mascherine(?) non hanno fatto tipo come temptation island (???) #BakeOffItalia -