Star Trek Discovery: In arrivo personaggi genderqueer e transgender (Di venerdì 4 settembre 2020) Star Trek Discovery, discendente della saga di fantascienza più amata e famosa al mondo, continua a essere fedele alla sua diversità. La serie di fantascienza tornerà con la sua terza stagione e con due new entry nel cast come riportato da Deadline. E sicuramente faranno parlare e non mancheranno le polemiche da parte degli estremisti anti-LGBT. I nuovi due ingressi saranno Blue Del Barrio, attrice che si identifica come genderqueer, appena laureata alla London Academy of Music and Dramatic Art che sarà affiancata da Ian Alexander che si identifica come trans-maschile e pansessuale. "Siamo orgogliosi di lavorare a stretto contatto con Blu del Barrio, Ian Alexander e Nick Adams della GLAAD per creare gli straordinari ...

