Sondaggio Veneto: Zaia al 74%, la sua lista 11 punti sopra la Lega (Di venerdì 4 settembre 2020) Secondo un Sondaggio realizzato in Veneto da Ipsos per il Corriere della Sera in vista delle prossime elezioni regionali, è praticamente già annunciata la vittoria schiacciante del governatore uscente Luca Zaia. Il consenso rilevato nei suoi confronti è del 74% degli elettori, che esprime una valutazione positiva sull’operatore dell’amministrazione uscente. LEGGI ANCHE >Anche Zaia ritiene «inevitabile» la decisione del governo su discoteche e sale da ballo Il segreto del successo di Zaia in Veneto Il gradimento di Zaia in Veneto sembra essere trasversale, infatti anche tra i grillini, che di solito sono molto critici delle giunte di centrodestra, c’è un consenso del 55%. Un dato ... Leggi su giornalettismo

