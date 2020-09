Silvio Berlusconi: ha una polmonite bilaterale, le parole dall’ospedale (Di venerdì 4 settembre 2020) Gli ultimi esami medici effettuati a Silvio Berlusconi al San Raffaele hanno fatto emergere un principio di polmonite bilaterale allo stato precoce. Si tratta di uno sviluppo della malattia covid-19 che è stato frequentemente visto in numerosissimi pazienti. A monitorare le condizioni di Silvio Berlusconi sono i medici del San Raffaele ed il medico dell’ex Cavaliere, Alberto Zangrillo. Silvio Berlusconi, patologie pregresse Il paziente è stato sottoposto a diversi esami e, ufficialmente, è stato ricoverato al San Raffaele perché è un paziente a rischio: Berlusconi ha ormai abbondantemente superato gli 80 anni, è stato operato al cuore ed ha avuto un cancro alla prostata. Il ... Leggi su thesocialpost

