Roma, lo sfogo di Ignazio Marino: "Il Pd mi ha osteggiato in tutti i modi, oggi invece tace sulla Raggi" (Di venerdì 4 settembre 2020) Due anni e qualche mese. Tanto durò l'avventura politica di Ignazio Marino a Roma. Sindaco controverso, abbandonato dal suo partito e poco amato da una città che sin dall'inizio ha faticato a capire i suoi modi, dovendosi poi ricredere. Marino non riuscì a governare una città difficile, dove gli interessi corporativi sono pressanti e i compromessi politici necessari, dove i vigili sono in grado di disertare in massa il turno di capodanno e i dipendenti Atac di immobilizzare una città pur di evitare di timbrare un badge. Era il 2015, e l'allora primo cittadino Marino si dimetteva dalla sua carica al Campidoglio. Sono trascorsi 5 anni e per Roma è di nuovo tempo di eleggere un nuovo sindaco. Virginia Raggi ha ...

Ultime Notizie dalla rete : Roma sfogo Napoletana a Roma: "Lavoro con il covid e nel tempo ho visto la gente fregarsene" Vesuvio Live Il trasporto a Roma, e sulle vetture affollate già spariti gli adesivi per il distanziamento

