Roma. Carro attrezzi carica auto in divieto di sosta, ma i proprietari tagliano i cavi e se la riprendono: arrestati 2 rumeni (Di venerdì 4 settembre 2020) Gli agenti del GPIT hanno tratto in arresto due cittadini di nazionalità rumena, che si sono resi responsabili di resistenza, oltraggio a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato. Questo perchè a Circonvallazione Casilina hanno sganciato forzatamente il loro veicolo, che era stato rimosso per sosta ad intralcio, dal Carro attrezzi, tagliandone le corde di trazione. Leggi anche: Roma. Avvicina una signora e le strappa la catenina d’oro: arrestato 29enne tunisino su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Roma. Carro attrezzi carica auto in divieto di sosta, ma i proprietari tagliano i cavi e se la riprendono: arrestat… - dpuntero : RT @Ombre_Luci: “Anvedi che bel quadro!”: Giorgiana Tinazzo racconta il laboratorio di pittura della casa famiglia Il Carro di Roma, frutto… - serenasillitto : RT @Ombre_Luci: “Anvedi che bel quadro!”: Giorgiana Tinazzo racconta il laboratorio di pittura della casa famiglia Il Carro di Roma, frutto… - fedeeluceonlus : RT @Ombre_Luci: “Anvedi che bel quadro!”: Giorgiana Tinazzo racconta il laboratorio di pittura della casa famiglia Il Carro di Roma, frutto… - Ombre_Luci : “Anvedi che bel quadro!”: Giorgiana Tinazzo racconta il laboratorio di pittura della casa famiglia Il Carro di Roma… -