Rimini, morto l’uomo avvelenato dalla compagna con il topicida (Di venerdì 4 settembre 2020) Rimini, morto l’uomo avvelenato dalla compagna con il topicida. Due anni fa fu avvelenato con del topicida dalla compagna con cui stava insieme da trent’anni per motivi di denaro ed eredità. Era stata la stessa donna a confessarlo alle forze dell’ordine. La procura ha disposto l’autopsia sul corpo dell’uomo per accertare che non ci sia correlazione tra l’avvelenamento e la morte. E’ morto in una casa di riposo di Riccione un anziano di 84 anni che era stato avvelenato con del topicida dalla compagna. Il pubblico ministero che conduce l’inchiesta, Luca Bertuzzi, ha dato ... Leggi su limemagazine.eu

