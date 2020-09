Per Zingaretti non ci sono mediazioni possibili sul Mes: va utilizzato (Di venerdì 4 settembre 2020) AGI - "Ci è stato chiesto di attendere un quadro definitivo delle risorse destinate all'Italia e questo mi sembra intelligente, ma noi vogliamo che arrivino le risorse del Mes cioè di una filiera di finanziamento molto vantaggiosa e finalizzata ad un bene primario come la tutela della salute e della sanità e su questo non ci sono margini di mediazione". Lo ha detto il segretario del Partito Democratico, Nicola Zingaretti, parlando a Padova a margine di un incontro con il sindaco Sergio Giordani. Il Covid non si nega, si combatte Quanto al momento delle'emregenza sanitaria, il segratrio ha dichiarato: "Io faccio un appello: non è vero ed è una stupidaggine dire che non c'era più il virus. sono stati dati dei messaggi sbagliati ed è una follia allo stato ... Leggi su agi

borghi_claudio : Comunque Zingaretti che chiama Repubblica per richiamarli all'ordine e in pratica dirgli di smettere di parlare del… - Giorgiolaporta : Dopo i 14 milioni di #mascherine mai arrivate, adesso per il #Lazio guidato da #Zingaretti è il turno di 17 milioni… - DarioNardella : Le elezioni regionali in #Toscana sono una sfida importante per tutti noi. La mia intervista a @ilfoglio_it oggi… - fisco24_info : Per Zingaretti non ci sono mediazioni possibili sul Mes: va utilizzato: AGI - 'Ci è stato chiesto di attendere un q… - panibbi : RT @VittorioDeSant7: QUANDO INDAGHERNNO LO ZINGARO PER LE MASCHERINE SVANITE NEL NULLA? -

Ultime Notizie dalla rete : Per Zingaretti Per Zingaretti non ci sono mediazioni possibili sul Mes: va utilizzato AGI - Agenzia Giornalistica Italia Allarme bus e metro a Roma, sindacati pronti allo sciopero: “Inevitabili assembramenti”

Per essere ufficiale la norma dovrà essere inserita in un'ordinanza del ministro della Salute o in un decreto del presidente del Consiglio, ma le linee guida sul Trasporto pubblico elaborate in vista ...

Pd, Zingaretti al Mattino: «Al Sud andrà il 34% del Recovery fund»

«Azzerare il divario tra Nord e Sud è prioritario per il Pd», precisa subito il segretario nazionale democrat Nicola Zingaretti che, pure, non nasconde che negli ultimi anni ci siano state sperequazio ...

Per essere ufficiale la norma dovrà essere inserita in un'ordinanza del ministro della Salute o in un decreto del presidente del Consiglio, ma le linee guida sul Trasporto pubblico elaborate in vista ...«Azzerare il divario tra Nord e Sud è prioritario per il Pd», precisa subito il segretario nazionale democrat Nicola Zingaretti che, pure, non nasconde che negli ultimi anni ci siano state sperequazio ...