Per anni si finge afroamericana, ma è bianca ed ebrea. Rabbia negli Usa per la confessione della docente (Di venerdì 4 settembre 2020) Per anni ha finto di essere afroamericana. Alla fine, però, Jessica Krug, docente di studi africani alla George Washington University, ha ammesso di essere in realtà una donna bianca; di religione ebraica; originaria di Kansas City. “Ho costruito la mia vita su una violenta bugia anti neri“, ha scritto la Krug in un post. A seguito della confessione l’università ha riferito con imbarazzo di avere aperto un’indagine, senza però rilasciare ulteriori commenti. Si finge afroamericana: non è il primo caso La vicenda della Krug, che sta sollevando numerose polemiche, ricorda quella di Rachel Dolezal, l’attivista per i diritti civili che per anni ha finto di ... Leggi su secoloditalia

Ultime Notizie dalla rete : Per anni Mangia per anni solo panini al formaggio per una fobia: bambino guarisce grazie all’ipnosi Il Fatto Quotidiano Fai Cisl Calabria sull’emergenza incendi: «Favorire il presidio umano sul territorio»

«L’emergenza incendi – afferma in una nota la Segreteria regionale della Fai Cisl, riunita a Lamezia Terme – sta segnando pesantemente tutto il territorio calabrese anche nell’estate del 2020, mandand ...

Berlusconi positivo

Un controllo di routine. In ossequio alle disposizioni per chi come lui ha passato le ultime settimane in Sardegna. Non è il primo tampone cui si sottopone Silvio Berlusconi. Le notizie che venivano d ...

