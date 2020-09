Pensioni di settembre: cedolino, rimborsi 730, aumento invalidità. Le novità (Di venerdì 4 settembre 2020) settembre rappresenta per i pensionati un mese pieno di novità per le Pensioni: dai rimborsi IRPEF scaturenti dalla dichiarazione dei redditi (modello 730), all’aumento delle Pensioni d’invalidità, passando infine per la liquidazione della quattordicesima mensilità. Un mese, insomma, ricco di belle novità. Non dimentichiamo, inoltre, che come già accaduto nei mesi scorsi, anche per il cedolino Pensionistico di settembre è stato possibile ottenere l’assegno in via anticipata, ossia qualche giorno prima del normale, a causa del divieto di assembramenti presso gli sportelli di Poste italiane. L’accesso, infatti, è stato scaglionato in 6 giorni in base alle iniziali del cognome ... Leggi su leggioggi

